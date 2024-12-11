В Николаевской области будут судить водителя фургона, который насмерть сбил 6-летнего мальчика и скрылся

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, водитель автомобиля ГАЗ 2705 сбил 6-летнего мальчика на велосипеде и скрылся с места аварии.

"В результате дорожно-транспортного происшествия малолетний пострадавший получил многочисленные травмы, от которых умер в больнице", – говорится в сообщении.

Водителя-беглеца задержали и сообщили ему о подозрении.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в прокуратуру, которая направила его в суд для рассмотрения по существу. За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Напомним, 7 декабря в Киеве пьяный водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Водителя разыскали и задержали.

Ранее в Николаеве грузовик на "зебре" переехал пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП.