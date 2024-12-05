Агент ФСБ в ластах хотел переплыть Днепр: СБУ разоблачила админа Telegram-канала "для уклонистов"

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Контрразведка Службы безопасности разоблачила организатора "схем уклонистов" на сотрудничестве с ФСБ. Правоохранители задержали его в августе 2024 года, когда он в ластах пытался переплыть участок Днепра на границе с Беларусью

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

По материалам дела, фигурантом оказался 52-летний житель Житомирской области. Экспредставителя запрещенной в Украине партии "Государство" дистанционно завербовала ФСБ.

Следователи получили доказательства, что фигурант контактировал со спецслужбами Кремля и целенаправленно срывал мобилизацию в Украине. После побега в Россию он планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ.

По указанию ФСБ агент сначала администрировал существующие, а затем создал сеть новых Telegram-каналов, в которых предоставлял военнообязанным детальные инструкции по избежанию призыва.

Так, он предлагал уклончанам бежать в РФ из-за предварительно подготовленных маршрутов "в обход" контрольно-пропускных пунктов. Чтобы разработать пути побега через лесные тропы или водоемы, агент разведывал соответствующие участки государственной границы, обозначал их на картах и присылал своим "клиентам".

После бегства в Россию фигурант планировал участвовать в информационно-психологических операциях ФСБ. В прямых эфирах враждебных пропагандистов он якобы от имени рядовых граждан Украины должен дискредитировать государственные институции Украины.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

"Материалы дела направлены в суд. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Кроме того, преступления, совершенные фигурантом, квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 332 (незаконное пересечение государственной границы Украины).

Напомним, на днях в Чернигове была задержана 16-летняя агентка российской военной разведки. Девушка помогала россиянам готовить новый воздушный удар по региону. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее СБУ задержала 67-летнюю жительницу Лимана в Донецкой области, которая работала на российскую военную разведку и ждала захвата города.