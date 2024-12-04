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04 декабря 2024, 11:58

В Чернигове задержали 16-летнюю агентку российской военной разведки: ей грозит пожизненное

04 декабря 2024, 11:58
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фото: СБУ
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В Чернигове Служба безопасности разоблачила еще одну агентку российской военной разведки (более известную как ГРУ). Задержанной оказалась 16-летняя местная жительница. Девушка помогала россиянам готовить новый воздушный удар по Черниговщине

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Чтобы обойти украинскую ПВО, агентка должна была выявить и передать агрессору координаты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, которые защищают Черниговщину.

"Для конспирации разведывательных вылазок девушка заказывала такси, в котором объезжала местность и скрыто фиксировала нужные ей объекты", - говорится в сообщении.

Оказалось, что после таких поездок фигурантка возвращалась домой, где формировала агентурный отчет для своего российского куратора в виде медиафайлов с нужными геолокациями.

Военная контрразведка СБУ разоблачила российскую агентку и задержала "на горячем", когда она фотографировала оборонный объект.

СБУ установила, что фигурантка находилась в прямой связи с кадровым сотрудником российского ГРУ. Она общалась с оккупантом через анонимный чат в мессенджере.

Во время обысков у задержанной изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время несовершеннолетняя злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в Чернигове задержали российскую агентку, которая наводила на область вражеские авиабомбы.

Ранее СБУ задержала 67-летнюю жительницу Лимана в Донецкой области, которая работала на российскую военную разведку и ждала захвата города.

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