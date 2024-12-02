СБУ разоблачила очередную российскую шпионку в Лимане Донецкой области

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СБУ задержала 67-летнюю жительницу Лимана в Донецкой области, которая работала на российскую военную разведку и ждала захвата города

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По указанию оккупантов фигурантка обходила окрестности прифронтовой общины, где фиксировала локации Сил обороны. Наибольшее внимание она обращала на расположение укрепрайонов и огневых позиций украинских войск, вовлеченных в боевые действия на Лиманском направлении.

Также фигурантка "отчиталась" своему российскому куратору о последствиях вражеских "прилетов" по городу и близлежащих территориях.

Контрразведка СБУ разоблачила изменницу, задокументировала ее преступления и задержала. Одновременно состоялись комплексные меры по обеспечению позиций Сил обороны.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности разоблачили трех приспешников России, которые сотрудничали с оккупантами в Херсонской области. Задержанным "светит" от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.