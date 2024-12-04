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Правоохранители ликвидировали в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержаны 5 организаторов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Разоблачены местные работники ТЦК и СП, военнослужащие, врачи и гражданские, которые выступали "посредниками" для поиска клиентов и передачи денег.

По материалам дела, фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней уклонистов, а затем делали им фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Далее подделку передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов "списывали" с военного учета или предоставляли им отсрочку от призыва.

Стоимость таких "услуг" составляла от 12 тысяч долларов с одного военнообязанного.

Правоохранители поэтапно задокументировали все факты деятельности фигурантов и задержали пятерых организаторов сделки.

В ходе обысков у дельцов обнаружили медицинскую документацию с уже готовыми ложными медицинскими сведениями, черновые записи, носители информации, а также более 2 млн в гривневом эквиваленте, предположительно полученных преступным путем, и оружие.

Задержанным объявили подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали врача, служащего ТЦК и гражданского. Они способствовали уклонению от мобилизации за взятки в размере 6-12 тысяч долларов.