Работники ТЦК, военные и врачи: в Днепре разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации
Правоохранители ликвидировали в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержаны 5 организаторов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Разоблачены местные работники ТЦК и СП, военнослужащие, врачи и гражданские, которые выступали "посредниками" для поиска клиентов и передачи денег.
По материалам дела, фигуранты безосновательно вписывали тяжелые диагнозы в истории болезней уклонистов, а затем делали им фиктивные медвыводы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Далее подделку передавали сообщникам в ТЦК, где их клиентов "списывали" с военного учета или предоставляли им отсрочку от призыва.
Стоимость таких "услуг" составляла от 12 тысяч долларов с одного военнообязанного.
Правоохранители поэтапно задокументировали все факты деятельности фигурантов и задержали пятерых организаторов сделки.
В ходе обысков у дельцов обнаружили медицинскую документацию с уже готовыми ложными медицинскими сведениями, черновые записи, носители информации, а также более 2 млн в гривневом эквиваленте, предположительно полученных преступным путем, и оружие.
Задержанным объявили подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Киеве задержали врача, служащего ТЦК и гражданского. Они способствовали уклонению от мобилизации за взятки в размере 6-12 тысяч долларов.