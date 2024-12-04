В Одессе мужчина обещал военному за 25 тысяч долларов оформить непригодность к службе
Одессит обещал за деньги "помочь" военному оформить непригодность к службе в рядах ВСУ
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Фигурант за 25 тысяч долларов обещал помочь военнослужащему оформить документы о признании его непригодным к службе. Одессит собирался воспользоваться собственными знакомствами и повлиять на чиновников ВВК.
Делок уверял военного, что, в случае отказа выплатить ему деньги, другим путем пройти ВВК будет невозможно.
Правоохранители задержали мужчину при получении всей суммы средств.
Суд заключил фигуранта под стражу с альтернативой внесения залога.
Напомним, на Закарпатье пограничник за 10 тысяч долларов помогал уклонистам попасть в Венгрию.
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