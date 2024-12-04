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Одессит обещал за деньги "помочь" военному оформить непригодность к службе в рядах ВСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурант за 25 тысяч долларов обещал помочь военнослужащему оформить документы о признании его непригодным к службе. Одессит собирался воспользоваться собственными знакомствами и повлиять на чиновников ВВК.

Делок уверял военного, что, в случае отказа выплатить ему деньги, другим путем пройти ВВК будет невозможно.

Правоохранители задержали мужчину при получении всей суммы средств.

Суд заключил фигуранта под стражу с альтернативой внесения залога.

Напомним, на Закарпатье пограничник за 10 тысяч долларов помогал уклонистам попасть в Венгрию.