В Житомире на 40-метровой высоте скончался машинист башенного крана

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Трагический случай произошел во вторник днем, 3 декабря, на строительном объекте Житомира. Погибшим оказался 65-летний крановщик

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области.

Около 14:00 строители сообщили спасателям, что оператор башенного крана упал в обморок на высоте 40 метров.

"Спасатели поднялись к нему, во время осмотра выяснилось, что 65-летний мужчина скончался. С помощью спасательных веревок бойцы ГСЧС спустили тело мужчины на землю", - говорится в сообщении.

Напомним, на территории строительной площадки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района упал башенный кран. Житель Киевщины, 31-летний машинист погиб на месте.