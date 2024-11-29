На Житомирщине в лицее взорвался котел: погиб человек

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Трагическое событие произошло сегодня, 29 ноября, в поселке Новоозерянка Коростенского района. В результате взрыва есть жертва

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Известно, что в помещении лицея в Новоозерянке произошел взрыв твердотопливного котла, который частично разрушил перегородки стен и перекрытия.

"В результате взрыва погиб 52-летний мужчина", — говорится в сообщении.

В момент взрыва других людей в помещении не было. Чтобы достать тело мужчины, спасателям пришлось разбирать разрушенные конструкции.

Специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, правоохранители задержали злоумышленников, причастных к теракту в Житомире. Речь идет о взрыве у здания райуправления полиции 20 ноября.