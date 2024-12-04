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Смертельное ДТП произошло в понедельник, 2 декабря, вблизи села Большое Колодно Львовского района. Велосипедист скончался в больнице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 17:25 на автодороге "Куликов-Великоселки" грузовик Mercedes-Benz Atego сбил 65-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде. За рулем фуры находился 64-летний житель одного из сел Львовского района.

"В результате ДТП водитель двухколесного получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия медиков, скончался", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Водителю грузовика грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Николаеве грузовик на "зебре" переехал пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что вблизи села Гончаровка во Львовской области столкнулись автомобили Volksvagen Tuaran и Kia Sorento. В ДТП пострадали шесть человек, среди них – двухлетняя девочка.