У Житомирі на 40-метровій висоті помер машиніст баштового крана

фото: ДСНС України у Житомирській області

Трагічний випадок трапився у вівторок вдень, 3 грудня, на будівельному об'єкті в Житомирі. Загиблим виявився 65-річний кранівник

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Житомирській області.

Близько 14:00 будівельники повідомили рятувальникам, що оператор баштового крану втратив свідомість на висоті 40 метрів.

"Рятувальники піднялись до нього, під час огляду зʼясувалося, що 65-річний чоловік помер. За допомогою рятувальних мотузок бійці ДСНС спустили тіло чоловіка на землю", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території будівельного майданчика в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району впав баштовий кран. Мешканець Київщини, 31-річний машиніст загинув на місці.