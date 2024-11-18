Под Киевом на стройплощадке упал башенный кран: машинист погиб

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Трагический случай произошел на территории строительной площадки в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района. 31-летний крановщик погиб на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Следователи установили , что на строительстве многоэтажного дома упал башенный кран.

"К сожалению, от полученных травм в результате падения, погиб 31-летний крановщик до приезда медиков", — говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве машинист строительного крана скончался на 100-метровой высоте.