Правоохранители задержали злоумышленников, причастных к теракту в Житомире. Речь идет о взрыве у здания райуправления полиции 20 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается в сообщении, группа людей взорвала взрывное устройство возле здания райуправления полиции в Житомире, в результате чего травмы получил сотрудник полиции.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны пятеро злоумышленников, действовавших по заказу спецслужб Российской Федерации. Это четверо житомирян и 46-летний харьковчанин, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.

В полиции отмечают, что взрывное устройство содержало впечатляющие элементы – гвозди. Также на месте взрыва были обнаружены остатки мобильного телефона и видеокамера дистанционной передачи изображения.

В полиции отмечают, что подельники действовали по инструкции российских кураторов. В преддверии преступления харьковчанин приехал в Житомир и купил несколько телефонов и СИМ-карт. Все это он оставил в оговоренном месте.

После этого подготовкой к теракту занимались жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали сверток, провели испытания и сняли это для кураторов.

После этого, 20 ноября, они установили видеокамеру вблизи административного помещения. А позже – спрятали сумку со взрывным устройством.

Взрывчатку они привели в действие путем дистанционного управления.

Задержаны они были 21 ноября. Фигурантам сообщили о подозрении в совершении террористического акта. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее правоохранители заявили о волне диверсий против сотрудников полиции.

22 ноября в Днепровском районе Киева в результате взрыва погиб мужчина. Он подошел к автомобилю, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала.