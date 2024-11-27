10:27  27 ноября
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
08:28  27 ноября
Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
23:56  26 ноября
Сколько заработала Татьяна Крупа на должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2024, 10:12

Теракт возле здания полиции в Житомире: задержаны пять подозреваемых, среди них есть несовершеннолетние

27 ноября 2024, 10:12
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали злоумышленников, причастных к теракту в Житомире. Речь идет о взрыве у здания райуправления полиции 20 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается в сообщении, группа людей взорвала взрывное устройство возле здания райуправления полиции в Житомире, в результате чего травмы получил сотрудник полиции.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны пятеро злоумышленников, действовавших по заказу спецслужб Российской Федерации. Это четверо житомирян и 46-летний харьковчанин, ранее судимый за разбой, грабеж и изнасилование.

В полиции отмечают, что взрывное устройство содержало впечатляющие элементы – гвозди. Также на месте взрыва были обнаружены остатки мобильного телефона и видеокамера дистанционной передачи изображения.

В полиции отмечают, что подельники действовали по инструкции российских кураторов. В преддверии преступления харьковчанин приехал в Житомир и купил несколько телефонов и СИМ-карт. Все это он оставил в оговоренном месте.

После этого подготовкой к теракту занимались жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет. Двое из них забрали сверток, провели испытания и сняли это для кураторов.

После этого, 20 ноября, они установили видеокамеру вблизи административного помещения. А позже – спрятали сумку со взрывным устройством.

Взрывчатку они привели в действие путем дистанционного управления.

Задержаны они были 21 ноября. Фигурантам сообщили о подозрении в совершении террористического акта. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, ранее правоохранители заявили о волне диверсий против сотрудников полиции.

22 ноября в Днепровском районе Киева в результате взрыва погиб мужчина. Он подошел к автомобилю, рядом с которым стояла коробка. После того как мужчина взял ее в руки, она сдетонировала.

теракт террористы полиция Житомир
В Украине новая волна минирований: сообщения получили учреждения по меньшей мере в 13 областях
26 ноября 2024, 16:51
Теракт в центре Киева: российский агент пытался взорвать полицейских
26 ноября 2024, 12:40
Правоохранители заявляют о волне диверсий против сотрудников полиции, — СМИ
24 ноября 2024, 15:19
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
27 ноября 2024, 10:27
Россияне выпустили по Украине почти 90 дронов: как отработала ПВО
27 ноября 2024, 09:35
Удар "Орешником" по Днепру – это "наживка" для Трампа
27 ноября 2024, 09:09
На Киевщине в результате ночной атаки дронов повреждены многоэтажки
27 ноября 2024, 09:01
В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек
27 ноября 2024, 08:46
Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
27 ноября 2024, 08:28
На Волыни разоблачили контрабандистов, завозивших бытовую технику из Польши
27 ноября 2024, 08:11
СБУ показала, как спецподразделение "Альфа" уничтожает россиян на фронте
27 ноября 2024, 07:40
Почему Европа боится дать отпор России
27 ноября 2024, 07:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Тимофей Милованов
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Все блоги »