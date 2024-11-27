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27 листопада 2024, 10:12

Теракт біля будівлі поліції у Житомирі: затримано п'ятьох підозрюваних, серед них є неповнолітні

27 листопада 2024, 10:12
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Правоохоронці затримали зловмисників, які причетні до теракту у Житомирі. Йдеться про вибух біля будівлі райуправління поліції 20 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як зазначається у повідомленні, група людей підірвала вибуховий пристрій біля будівлі райуправління поліції в Житомирі, внаслідок чого травми отримав працівник поліції.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетні п’ятеро зловмисників, які діяли на замовлення спецслужб Російської Федерації. Це четверо житомирян та 46-річний харків’янин, раніше судимий за розбій, грабіж та зґвалтування.

У поліції зазначають, що вибуховий пристрій містив уражаючі елементи - цвяхи. Також на місці вибуху було знайдено рештки мобільного телефону та відеокамера дистанційної передачі зображення.

У поліції зазначають, що спільники діяли за інструкцією російських кураторів. Напередодні злочину харків’янин приїхав до Житомира та купив кілька телефонів і СІМ-карт. Все це він залишив в обумовленому місці.

Після цього підготовкою до теракту займалися жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали пакунок. Ще двоє - у кількох будівельних супермаркетах придбали хімічні складники, цвяхи, інші необхідні елементи для виготовлення вибухівки. Вони створили "пробний зразок", провели випробування та зафільмували це для кураторів.

Після цього, 20 листопада, вони встановили відеокамеру поблизу адміністративного приміщення. А пізніше - заховали сумку з вибуховим пристроєм.

Вибухівку вони привели у дію шляхом дистанційного керування.

Затримано їх було 21 листопада. Фігурантам повідомили про підозру у здійсненні терористичного акту. Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці заявили про хвилю диверсій проти співробітників поліції.

22 листопада у Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху загинув чоловік. Він підійшов до автомобіля, поруч з яким стояла коробка. Після того як чоловік взяв її в руки, вона здетонувала.

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