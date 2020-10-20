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20 октября 2020, 16:21 5

В Житомирской области произошел взрыв у офиса кандидата в мэры

20 октября 2020, 16:21 5
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Пострадавших в результате происшествия не было
Пострадавших в результате происшествия не было
Фото из открытых источников
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українською мовою

Неизвестный предмет взорвался на верхнем этаже одного из отелей в Коростене примерно между 4 и 5:00 утра.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на 24 канал.

В полиции факт взрыва подтверждают, однако однозначно ответить на вопрос, связанный инцидент с предвыборной кампанией и нападением на кандидата в мэры, пока не могут.

Как отмечают правоохранители, сообщение о взрыве поступило около 11:00 утра от руководства отеля. К тому времени с момента взрыва прошло более 6 часов.

Полицейские, приехавшие по вызову, сфотографировали повреждения окна и крышу помещения, а также вызвали следственно-оперативную группу вместе с взрывотехниками.

Сейчас на месте происшествия работают эксперты и следователи, которые будут пытаться выяснить, что именно взорвалось в гостинице.

Правоохранители рассматривают две основные версии причин взрыва. В этом отеле на втором этаже розмищенийт офис кандидата в мэры Коростеня, главного редактора местной газеты Юрия Выговского. А на четвертом, где прогремел взрыв, размещается приемная нардепа и председателя областной организации ОПЗЖ Юрия Павленко. Поэтому правоохранители предполагают, что взрыв связан с деятельностью одного из этих местных политиков.

Напомним, на Житомирщине во время встречи с избирателями подрались кандидат и активисты.

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