Такси за 1325 грн и толпы на остановках: в Киеве транспортный коллапс
В Киеве из-за повреждений Южного моста и части инфраструктуры метрополитена утром ограничили движение по переправе. На дорогах образовались значительные пробки, а на остановках общественного транспорта собираются большие очереди
Об этом сообщает Эспрессо и местные телеграмм-каналы, RegioNews.
На Осокорках наблюдается большое скопление людей, а в направлении правого берега образовались значительные пробки.
Из-за транспортных проблем стоимость поездок на такси существенно выросла. В частности, поездка с Осокорков в Майдан Незалежности может обойтись около 1325 грн.
Напомним, в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты разных типов и 210 ударных беспилотников. Основным направлением атаки был Киев. Попадание средств воздушного нападение зафиксировали на 32 локациях.