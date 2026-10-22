Такси за 1325 грн и толпы на остановках: в Киеве транспортный коллапс

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В Киеве из-за повреждений Южного моста и части инфраструктуры метрополитена утром ограничили движение по переправе. На дорогах образовались значительные пробки, а на остановках общественного транспорта собираются большие очереди

Об этом сообщает Эспрессо и местные телеграмм-каналы, RegioNews.

На Осокорках наблюдается большое скопление людей, а в направлении правого берега образовались значительные пробки.

Из-за транспортных проблем стоимость поездок на такси существенно выросла. В частности, поездка с Осокорков в Майдан Незалежности может обойтись около 1325 грн.

Напомним, в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты разных типов и 210 ударных беспилотников. Основным направлением атаки был Киев. Попадание средств воздушного нападение зафиксировали на 32 локациях.