Россия атаковала телерадиокомпанию и энергообъект в Полтавской области
Ночью 22 октября российские войска нанесли удар по зданию частной телерадиокомпании и объекту энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате атаки возникли пожары. Спасатели ликвидировали возгорание.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали 27 населенных пунктов Сумской области. Полиция зафиксировала 35 вражеских ударов. В результате обстрелов погиб 74-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.
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