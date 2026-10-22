35 вражеских атак за сутки: на Сумщине погиб мужчина, пять человек пострадали

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате обстрелов погиб 74-летний мужчина, еще пять человек получили ранения.

Для атак по гражданскому населению российские войска применяли управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В Великописаревской общине в результате удара российского беспилотника погиб 74-летний мужчина. Также из-за детонации взрывоопасного предмета ранения получила 43-летняя женщина.

В Свеской общине вражеские дроны попали в автомобили. В результате атак травмировались три человека: 67-летний мужчина и две женщины в возрасте 64 и 55 лет.

В Сумской общине и в результате попадания российского беспилотника в автомобиль пострадал 31-летний мужчина. Кроме того, за медицинской помощью обратился 11-летний мальчик, который подвергся острой реакции на стресс из-за атаки беспилотника 20 октября.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры.

По каждому факту возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 862 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области. Погибли три человека, еще трое ранены. Поступило 90 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.