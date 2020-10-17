На Житомирщине во время встречи с избирателями подрались кандидат и активисты

В полиции зафиксировали обращение об избиении

В полиции зафиксировали обращение об избиении

Фото: из открытых источников

В Житомирской области в селе Любовычи Малинского района между одним из кандидатов на должность в депутаты районного совета и местными активистами произошла драка.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

Отмечается, что на встрече с кандидатами от ВО "Батькивщина" были активисты. Между ними и кандидатами произошла стычка.

Подрались кандидат в депутаты районного совета и активист. Была полиция”, – говорится в сообщении.

"Мы их знаем, это малинские люди. Они ездят за мной на встречи, провоцируют. Они толкнули нашего кандидата, он упал и тот еще ударил его ногой по лицу. Мы вызвали полицию, объяснение предоставили", - отметил один из присутствующих на встрече.

В полиции отмечают, что по состоянию на вечер 16 октября зарегистрировано одно заявление о нанесении телесных повреждений во время встречи с избирателями.

"Есть такое событие. Обратился гражданин и сообщил, что во время собрания в одном из сел Малинского района ему были нанесены телесные повреждения двумя другими кандидатами в депутаты. В настоящее время сведения зарегистрированы, правовая квалификация статьи 125 (легкие телесные повреждения Уголовный кодекс Украины. Заявителю предоставлено направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений”, – отметила пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Напомним, на Сумщине подрались кандидаты в депутаты от "Нашего края" и "Силы людей".