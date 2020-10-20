Андрей Мартынов: Борщаговская ОТГ при старой власти в коррупционной ловушке. Победа Гаха может ее сломать

Представители нынешней власти боятся, что за многолетние хищения придется отвечать

Представители нынешней власти боятся, что за многолетние хищения придется отвечать

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Старая власть на местах не дает Президенту и Кабинету министров делать правильные шаги в развитии общин. Однако, если на выборах в Борщаговской ОТГ победит кандидат от "Слуги народа" Роман Гах со своей командой, эту систему удастся сломать.

Об этом в интервью заявил известный девелопер, который застраивает Софиевскую Борщаговку, Андрей Мартынов , передает RegioNews.

Мартынов убежден, что те реформы, которые зависели от центральной власти были сделаны. "В Верховной Раде много чего изменили, в плане законов, даже создали ОТГ. Но на местах осталась старая исполнительная власть, и сегодня именно исполнительная старая власть не дает новой власти, президенту и Кабинету министров на местах сделать новые, хорошие правильные вещи в развитии общин", - заявил Андрей Мартынов.

По его мнению, представители нынешней власти в Борщаговской общине не хотят победы команды Гаха, поскольку боятся, что за многолетние хищения придется отвечать. "Старая власть хочет сделать фальсификацию, им трудно подвинуться, потому что боятся. Чего? Боятся, что их заставят возвращать земли, возвращать бюджет, который был потрачен не туда, куда нужно, боятся открытия уголовных дел", - считает Мартынов.

Он убежден, что в случае победы на выборах команды Романа Гаха, в Борщаговской ОТГ появится возможность сломать эту коррупционную систему. "Если изберут "Слугу народа", Гаха как голову ОТГ, зайдет хорошое количество депутатов, то они легко могут это все сделать (взломать систему, - ред.)", - сказал Мартынов.