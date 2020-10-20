09:49  20 октября
В Украине за сутки выявили 5469 новых больных COVID-19
12:11  20 октября
"Никаких бумаг": Зеленский анонсировал переход всех государственных услуг в онлайн
08:13  20 октября
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 октября 2020, 13:50 8

МИД требует расследовать политическую агитацию венгерских чиновников на Закарпатье

20 октября 2020, 13:50 8
Читайте також українською мовою
Госсекретарь Венгрии вел политическую агитацию на территории области
Госсекретарь Венгрии вел политическую агитацию на территории области
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Министерство иностранных дел Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на политическую агитацию венгерских чиновников на территории Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает RegioNews.

Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая неприемлема в межгосударственных отношениях", - считает украинская сторона.

В ведомстве добавили, что уже обратились к соответствующим правоохранительным структурам с призывом дать свою оценку действиям венгерских чиновников.

Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не будут позволять себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, в начале октября государственный секретарь Венгрии Янош Арпад Потап в Ужгороде, а также в Ужгородском и Береговском районах осуществлял агитацию в пользу "Партии венгров Украины".

Читайте также: Неопределенный формат. О чем не могут договориться закарпатские "венгерские" партии.

полиция Ужгород МИД Закарпатье агитация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Местные выборы: полиция открыла еще 25 новых уголовных производств
20 октября 2020, 10:49
На Киевщине с ножом напали на кандидата в депутаты
20 октября 2020, 10:31
На Киевщине задержали на взятке следователя Нацполиции
19 октября 2020, 21:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Прикарпатье
История николаевской ОПЗЖ. Как не нужно вести партийное строительство на местах, чтобы не растерять рейтинги
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »