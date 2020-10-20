МИД требует расследовать политическую агитацию венгерских чиновников на Закарпатье
Министерство иностранных дел Украины обратилось к правоохранительным органам с просьбой обратить внимание на политическую агитацию венгерских чиновников на территории Закарпатской области.
Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает RegioNews.
Пренебрежение официальными призывами МИД Украины лишь доказывает наличие скрытой цели у венгерской стороны, которая неприемлема в межгосударственных отношениях", - считает украинская сторона.
В ведомстве добавили, что уже обратились к соответствующим правоохранительным структурам с призывом дать свою оценку действиям венгерских чиновников.
Надеемся, что официальные лица Венгрии как страны ЕС понимают важность верховенства права и больше не будут позволять себе действовать вопреки законам Украины или любого другого суверенного государства", - говорится в заявлении МИД.
Напомним, в начале октября государственный секретарь Венгрии Янош Арпад Потап в Ужгороде, а также в Ужгородском и Береговском районах осуществлял агитацию в пользу "Партии венгров Украины".