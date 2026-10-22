Сливал координаты ВСУ ради паспорта РФ: СБУ разоблачила "крота" среди военных

Фото: СБУ

СБУ разоблачила российского агента в рядах ВСУ, который передавал врагу координаты украинских военных объектов и привел воздушную атаку на подразделение беспилотников

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось заблаговременно эвакуировать более 100 украинских операторов БпЛА.

По данным следствия, предателем оказался мобилизованный житель Житомирщины, завербованный ФСБ еще до вступления на военную службу. После самовольного ухода из воинской части он прибыл на Киевщину, где собирал и передавал российской спецслужбе информацию о расположении украинских сил и логистических центров.

Сначала агент выполнял разведывательные задачи, отслеживая объекты топливно-энергетического комплекса на севере Украины. Впоследствии по заданию российских кураторов он мобилизовался в ВСУ, чтобы собирать информацию непосредственно внутри украинской армии.

Во время обучения на курсах операторов БпЛА фигурант передавал врагу персональные данные командования и военнослужащих учебного центра. За сотрудничество россияне обещали помочь ему выехать в РФ и получить российское гражданство.

Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность агента и задержали его вблизи одного из критически важных складов Киевской области. Во время обыска изъяли смартфон с с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, а также в заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва на объекте критической инфраструктуры.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину, подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.