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22 октября 2026, 10:53

Во Львовской области столкнулись два микроавтобуса: один водитель погиб

22 октября 2026, 10:53
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Фото: Национальная полиция
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Во Львовском районе в результате столкновения двух микроавтобусов погиб водитель, еще четыре человека получили травмы, их госпитализировали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 октября около 20:35 на автодороге "Николаев – Жовква" вблизи города Городок.

По предварительным данным правоохранителей, столкнулись микроавтобус Opel Vivaro под управлением 57-летнего жителя Городка и Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого находился 70-летний житель Новояворовска.

В результате ДТП водитель Mercedes-Benz Sprinter получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Травмы также получили две пассажирки Mercedes-Benz Sprinter – 42-летняя жительница Городка и 75-летняя жительница Новояворовска. Кроме того, пострадали водитель Opel Vivaro и его пассажирка, 54-летняя жительница Городка. Всех четырех госпитализировали.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Тернопольской области водитель Peugeot протаранил припаркованный автомобиль. В результате ДТП на месте погиб 21-летний пассажир Peugeot. Еще одну пассажирку авто, 19-летнюю девушку, с травмами доставили в больницу.

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