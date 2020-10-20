Стало известно, когда допросят Балуха о его избиении

Балуха нашли избитым утром 8 сентября

Балуха нашли избитым утром 8 сентября

Фото: Facebook Владимира Балуха

Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого жестоко избили в сентябре в Киеве, допросят, когда позволит состояние его здоровья.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, пишет RegioNews со ссылкой на УНН.

По ее словам, сейчас он еще требует постоянного медицинского ухода.

"Потерпевший Балух будет допрошен, как только состояние его здоровья позволит проводить с ним следственные действия, связанные с установлением обстоятельств преступления", — сказала она.

Напомним, Владимира Балуха нашли избитым утром 8 сентября в столичном Гидропарке. У него были сломаны рука и ключица. В течение 12 дней его состояние оценивали как стабильно тяжелое.

19 октября стало известно, что Балух начал ходить, а его состояние улучшилось.