От блекаутов до политического давления: аналитики назвали семь целей России на зиму

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Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины являются частью комплексной кампании, направленной не только на разрушение энергосистемы, но и на давление на украинские власти и международных партнеров

Об этом говорится в аналитическом отчете Ukraine Facility Platform "Пятая зима: соревнование на скорость", сообщает RegioNews.

По оценкам авторов отчета, этот отопительный сезон совпадет с рядом важных политических событий: возможным возобновлением трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России, промежуточными выборами в США, заседанием Европейского совета, саммитом G20 в Майами, пересмотром программы МВФ и принятием государственного бюджета Украины на 2027 год.

В этот период атаки на энергетическую инфраструктуру могут стать инструментом давления на международных партнеров Украины и средством влияния на ее переговорную позицию.

Семь целей России во время зимней кампании

В аналитическом отчете выделили семь системных целей, которых Россия, по оценкам авторов, будет стремиться достичь с помощью атак на украинскую энергетику:

Обесточить города и лишить их тепла. Создать условия для новых волн миграции населения и бизнеса, особенно с Левобережья, юга Украины и из крупных городов. Дестабилизировать внутреннюю ситуацию. Усилить противоречия между центральной властью и регионами из-за локальных аварий и перебоев с энергоснабжением. Ослабить международную поддержку Украины. Использовать изображения городов без света и тепла, чтобы повысить политическую и финансовую цену помощи Украине для иностранных правительств. Отработать новые тактики атак. Совершенствовать методы ударов по гражданской инфраструктуре для возможного применения на других направлениях. Получить рычаги влияния на переговорах. Использовать возможное прекращение ударов по энергетике как инструмент давления с целью добиться территориальных уступок, ослабления санкций или отказа Украины от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Отвлечь ресурсы с фронта. Заставить Украину распределять ограниченные ресурсы между защитой городов и потребностями фронта, а также осложнить военное производство и логистику. Ухудшить экономическую ситуацию. Парализовать работу предприятий, создать риски для бюджетных поступлений и снизить инвестиционную привлекательность страны.

Авторы отчета также описали вероятное изменение приоритетов российской кампании по месяцам.

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На фоне промежуточных выборов в США и рассмотрения украинского бюджета на 2027 год Россия может усилить попытки использовать удары по энергетике как рычаг влияния. В отчёте этот период называют потенциально важным для переговоров о так называемом энергетическом перемирии. Декабрь 2026 года. Приоритетами могут стать давление на международных партнеров и дестабилизация внутренней ситуации в Украине на фоне саммита G20 и заседания Европейского совета.

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В самый холодный период зимы, согласно прогнозу аналитиков, Россия может сосредоточиться на ударах по системам тепло-, водо- и электроснабжения крупных городов, прежде всего на Левобережье и юге Украины. В отчете также упоминается риск попыток нарушить целостность энергосистемы по Днепру. Февраль 2027 года. В преддверии пятой годовщины полномасштабного вторжения РФ может стремиться истощить запасы энергетического оборудования, ракет для противовоздушной обороны и финансовые ресурсы Украины. Среди возможных задач также называют отвлечение сил с фронта и подготовку тактики для потенциального открытия новых направлений боевых действий.

Таким образом, согласно оценкам Ukraine Facility Platform, удары по энергетической инфраструктуре могут оставаться для России не только способом нанести материальный ущерб, но и инструментом военного, экономического и политического давления на Украину на протяжении отопительного сезона 2026-2027 годов.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США. Это может произойти уже в первой половине ноября. Главной темой должно стать формирование системы безопасности для России и Украины после завершения войны.

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