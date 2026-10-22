Киев – главная цель: Россия атаковала Украину ракетами и 210 дронами

Фото: Минобороны

В ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты разных типов и 210 ударных беспилотников. Основным направлением атаки был Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Противник применил ракеты "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс", а также 210 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия". Среди беспилотников было 110 реактивных.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:00, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 181 вражеский беспилотник, в том числе 87 реактивных Shahed.

Попадание средств воздушного приступа зафиксировали на 32 локациях. Еще на восьми локациях зафиксировали падение сбитых целей и их обломков.

Напомним, в результате российской атаки на Киев, которая началась вечером 21 октября, погиб один человек, еще 22 получили ранения. Среди пострадавших – четверо детей.