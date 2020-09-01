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01 сентября 2020, 16:14 3

На Житомирщине наложили арест на 43 тысячи норок

01 сентября 2020, 16:14 3
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Под Житомиром нелегально работала звероферма
Под Житомиром нелегально работала звероферма
Фото из открытых источников
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Кроме животных арестовали также транспортные средства и имущество нелегальной зверофермы, действующей на территории Сингуровского сельсовета.

Об этом сообщили в прокуратуре Житомирской области, пишет RegioNews.

По постановлению следственного судьи Богунского районного суда г. Житомира наложен арест на свыше 43 тысячи норок, шеды (помещения, в которых находятся животные), транспортные средства, документы относительно осуществления деятельности на звероферме", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также рассказали, что решением Житомирского окружного административного суда от 05.11.2019 деятельность предприятия по использованию стационарных неорганизованных источников выбросов на звероферме временно остановлена, до получения положительного заключения по оценке влияния на окружающую среду. Однако, по данным следствия, предприятие не выполняло указанное решение суда.

Напомним, в Министерстве юстиции ищут новых хозяев для 13 конфискованных питонов.

арест прокуратура Житомир фермы животные Житомирская область
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