Делки во львовском вузе варили метадон: им уже готовят подозрения

Лаборатория по изготовлению метадона обнаружена впервые

Лаборатория по изготовлению метадона обнаружена впервые

Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко в Facebook, передает RegioNews.

По версии следствия, к делу причастны четверо львовян. Организатором выступил совладелец местного кальян-бара. Изготовлением запрещенных веществ занимался заведующий лабораторией "вуза", а за распространение "товара" отвечал работник кальян-бара. Его же прокуратура называет еще одним организатором преступления, указывая на то, что мужчина администрировал сайт, через который продавали наркотики. Фасовал и распространял метадон еще один работник бара.

Делки создали специальный интернет-магазин, через который и сбывали "товар". После внесения предоплаты на карту, наркотики присылали по почте.

"За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика метадон. Это при том, что доза 1 г на "черном рынке" составляет от 600 грн", – говорится в заметке.

Прокурор области также отметила, что лаборатория по изготовлению метадона обнаружена впервые.

Сотрудники прокуратуры задокументировали изготовление наркотиков весом почти 3 кг и ценой более 1,8 млн грн.

Также 31 августа во время реализации изъяли еще более 1 кг метадона. Его стоимость оценивается в около 700 тысяч грн.

"Делки распространяли его по всей Львовщине, а их покупателями были наркозависимые лица, которые заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм", – сообщила Диденко.

Сейчас прокуратура готовит подозрения и ходатайство об избрании меры пресечения.

Цинізм місцевих ділків вражає. Викрили групу осіб, які організували у львівському НАВЧАЛЬНОМУ закладі не що інше, як… НАРКОЛАБОРАТОРІЮ! За версією слідства, ідеться про 4 львів’ян: організатора – співвласника львівського кальян-бару завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб) працівника кальян-бару (співорганізатор, адміністратор сайту) працівника кальян-бару (фасувальник і розповсюджувач). Об'єми досить масштабні. За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику "метадон". Це при тому, що доза 1 грама на "чорному ринку" сягає від 600 грн. Лабораторія з виготовлення "метадону" задокументована вперше. Нагадаю, "метадон" напівсинтетичний наркотичний засіб, що заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Самі ділки його НЕ вживають. Збувався "товар" через спеціально створений Інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки. Наразі задокументовано виготовлення для збуту "метадону", вагою майже 3 кг та "ціною" понад 1 800 000 грн. Сьогодні їх затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 000 грн. Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам. Наразі готуємо підозри з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів. Спільна робота прокурорів, слідчих поліції за матеріалами та оперативним супроводом УСР в області Роман Рибіцький. Опубліковано Іриною Діденко Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Напомним, 25 августа СБУ блокировала контрабанду веществ для производства наркотиков на $70 тысяч.