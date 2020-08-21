У Малюськи ищут новых хозяев для 13 питонов

Ранее животных конфисковали по решению суда

Ранее животных конфисковали по решению суда

Фото: Википедия

Хозяев ищут среди украинских приютов для животных и зоопарков.

Объявление о поиске хозяев разместили в сообщении Минюста в Facebook, пишет RegioNews.

OpenMarket — СЕТАМ отдает 13 змей вида "Питон", которые были конфискованы по решению суда. Бесплатно. Сейчас животные находятся на временном содержании в зоопарке "Лимпопо" с. Мединичи Львовской области. Обращение для бесплатной передачи необходимо направлять в отдел принудительного исполнения решений во Львовской области Западного межрегионального управления Министерства юстиции", — говорится в сообщении.

В ведомстве надеются найти новое жилье для змей до 17 сентября текущего года.

При этом заявки могут подавать приюты для животных и зоопарки.

Как известно, 6 августа Министерство юстиции бесплатно передало благотворительным фондам и приютам львов и медведей, которые ранее были конфискованы по решению суда.

13 пітонів шукають домівки OpenMarket - СЕТАМ віддає 13 змій виду "Пітон", яких було конфіскованих за рішенням суду,... Опубліковано Міністерство юстиції України Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.

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