На Житомирщині наклали арешт на 43 тисячі норок

Під Житомиром нелегально працювала звіроферма

Під Житомиром нелегально працювала звіроферма

Фото з відкритих джерел

Крім тварин арештували також транспортні засоби та майно нелегальної звіроферми, що діяла під на території Сінгурівської сільради.

Про це повідомили в прокуратурі Житомирської області, пише RegioNews.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира накладено арешт на понад 43 тисячі норок, шеди (приміщення, в яких знаходяться тварини), транспортні засоби, документи щодо здійснення діяльності на звірофермі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також розповіли, що рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 05.11.2019 діяльність підприємства щодо використання стаціонарних неорганізованих джерел викидів на звірофермі тимчасово зупинена, до отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля. Проте, за даними слідства, підприємство не виконувало зазначене рішення суду.

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