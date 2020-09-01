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01 вересня 2020, 16:14 3

На Житомирщині наклали арешт на 43 тисячі норок

01 вересня 2020, 16:14 3
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Під Житомиром нелегально працювала звіроферма
Під Житомиром нелегально працювала звіроферма
Фото з відкритих джерел
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Крім тварин арештували також транспортні засоби та майно нелегальної звіроферми, що діяла під на території Сінгурівської сільради.

Про це повідомили в прокуратурі Житомирської області, пише RegioNews.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира накладено арешт на понад 43 тисячі норок, шеди (приміщення, в яких знаходяться тварини), транспортні засоби, документи щодо здійснення діяльності на звірофермі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також розповіли, що рішенням Житомирського окружного адміністративного суду від 05.11.2019 діяльність підприємства щодо використання стаціонарних неорганізованих джерел викидів на звірофермі тимчасово зупинена, до отримання позитивного висновку з оцінки впливу на довкілля. Проте, за даними слідства, підприємство не виконувало зазначене рішення суду.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції шукають нових господарів для 13 конфіскованих пітонів.

арешт прокуратура Житомир фермы тварини Житомирська область
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