На Житомирщине разоблачили схему нелегального импорта грузовиков из Европы

Из-за коррупции государство потеряло почти четыре миллиона гривен

Из-за коррупции государство потеряло почти четыре миллиона гривен

СБУ задокументировала схему серого импорта грузовых автомобилей и спецтехники из Евросоюза, организованную должностными лицами одного из таможенных постов Житомирской области.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Коррупционный механизм организовал руководитель таможенного поста вместе с тремя подчиненными - главными государственными инспекторами.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица за вознаграждение способствовали фирмам-импортерам в незаконном ввозе и растаможке транспорта по льготным условиям.

Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные сведения относительно технических характеристик и года выпуска автомобилей, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Зато должностные лица таможенного поста "не замечали" этих несоответствий.

СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, которые показали, что функционирование коррупционного механизма госбюджет не получил почти 4 млн грн акцизного сбора и налога на добавленную стоимость.

Руководителю таможенного поста и трем его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об отстранении чиновников от занимаемых должностей и избрания им меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вчера, 9 июля, СБУ задокументировала неуплату антидемпинговых пошлин на сотни миллионов поставщиками минудобрений из РФ .