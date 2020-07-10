09:46  10 июля
В Украине новый рекорд по коронавирусу: за сутки выздоровели более 1000 человек
08:44  10 июля
Население Крыма на 100% обеспечено водой - СНБО
14:34  10 июля
Ляшко и Тимошенко вместе поехали в агитационный тур по Черниговщине
UA | RU
UA | RU
10 июля 2020, 15:22 4

На Житомирщине разоблачили схему нелегального импорта грузовиков из Европы

10 июля 2020, 15:22 4
Читайте також українською мовою
Из-за коррупции государство потеряло почти четыре миллиона гривен
Из-за коррупции государство потеряло почти четыре миллиона гривен
Читайте також
українською мовою

СБУ задокументировала схему серого импорта грузовых автомобилей и спецтехники из Евросоюза, организованную должностными лицами одного из таможенных постов Житомирской области.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Коррупционный механизм организовал руководитель таможенного поста вместе с тремя подчиненными - главными государственными инспекторами.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов должностные лица за вознаграждение способствовали фирмам-импортерам в незаконном ввозе и растаможке транспорта по льготным условиям.

Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные сведения относительно технических характеристик и года выпуска автомобилей, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет. Зато должностные лица таможенного поста "не замечали" этих несоответствий.

СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, которые показали, что функционирование коррупционного механизма госбюджет не получил почти 4 млн грн акцизного сбора и налога на добавленную стоимость.

Руководителю таможенного поста и трем его подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об отстранении чиновников от занимаемых должностей и избрания им меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, вчера, 9 июля, СБУ задокументировала неуплату антидемпинговых пошлин на сотни миллионов поставщиками минудобрений из РФ .

таможня СБУ уголовное дело Житомир авто коррупция Житомирская область налоги
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донетчине задержали четырех полицейских - собирали взятки с наркотогровцев
10 июля 2020, 12:16
Убытки от весенних пожаров в Житомирской области оценили в 1 миллиард
10 июля 2020, 11:59
В Киеве на водителя перегруженной фуры наложили рекордный штраф
10 июля 2020, 11:34
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Львовская область: более 80% автостанций региона контролируют 4 бизнес клана
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »