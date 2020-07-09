СБУ задокументировала неуплату антидемпинговых пошлин на сотни миллионов поставщиками минудобрений из РФ

В течение 2014-2018 годов иностранные удобрения ввозили с нарушениями таможенных правил

В течение 2014-2018 годов иностранные удобрения ввозили с нарушениями таможенных правил

Через российских поставщиков минеральных удобрений государственный бюджет Украины потерял сотни миллионов гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что поставщики из РФ через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил.

Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществляли по наименьшей ставкой, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин на сотни миллионов гривен.

Установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года относительно внесения российских производителей минудобрений в "санкционные" списки, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.

Правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и 23 осмотры складов на территории Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.

Во время следственных действий изъято почти тысячу тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование.

Напомним, 30 июня, Саакашвили анонсировал масштабную реформу таможни.