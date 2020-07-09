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09 июля 2020, 15:40

СБУ задокументировала неуплату антидемпинговых пошлин на сотни миллионов поставщиками минудобрений из РФ

09 июля 2020, 15:40
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В течение 2014-2018 годов иностранные удобрения ввозили с нарушениями таможенных правил
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Через российских поставщиков минеральных удобрений государственный бюджет Украины потерял сотни миллионов гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что поставщики из РФ через украинских дистрибьюторов в течение 2014-2018 годов ввозили минудобрения с нарушением таможенных правил.

Коммерсанты в документах меняли код классификации товара, чтобы продукция не подпадала под действие антидемпинговых пошлин, установленных Минэкономики. Поэтому поставки минудобрений осуществляли по наименьшей ставкой, что привело к неуплате в государственный бюджет таможенных пошлин на сотни миллионов гривен.

Установлено, что после решения Совета нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года относительно внесения российских производителей минудобрений в "санкционные" списки, организаторы наладили незаконную поставку продукции из РФ.

Правоохранители провели 6 обысков в офисах коммерсантов и 23 осмотры складов на территории Харьковской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской областей и в Киеве.

Во время следственных действий изъято почти тысячу тонн минеральных удобрений российского происхождения, первичную бухгалтерскую документацию, налоговую отчетность, таможенные декларации и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

В рамках уголовного производства, начатого по признакам состава уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование.

Напомним, 30 июня, Саакашвили анонсировал масштабную реформу таможни.

таможня СБУ уголовное дело бюджет пошлина
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