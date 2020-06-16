На Житомирщине назначили нового руководителя областной полиции

Семья нового руководителя местной полиции имеет миллионные состояния

Семья нового руководителя местной полиции имеет миллионные состояния

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП, пишет RegioNews.

Алексей Руденко выразил надежду, что новый руководитель, который является выходцем из оперативных служб, быстро войдет в курс дел в области. Он поблагодарил за работу на Житомирщине Сергею Крупею, который сейчас продолжит службу в аппарате Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Справка:

Юрий Олейник родился 13 января 1985 года в Виннице.

Службу в органах внутренних дел начал в 2003 году курсантом Одесского юридического института Национального университета внутренних дел, который окончил в 2006, а в 2008 году - Одесскую национальную юридическую академию.

В период с 2006 по 2016 годы работал на различных должностях от оперуполномоченного до заместителя начальника управления защиты экономики в полиции Одесской и Киевской областей, Юго-западной железной дороги и м. Киев.

В 2016 был назначен начальником управления защиты экономики (с 2019 – Управления стратегических расследований) в Винницкой области.

В декларации Юрия Олейника по 2019 год указано, что в его собственности есть квартира общей площадью 45 кв.м в селе Фонтанка Лиманского района Одесской области. В праве безвозмездного пользования есть дом площадью 67 кв.м в Виннице, который принадлежит Олейнику Николаю Владимировичу.

Его жене Наталье Олейник принадлежит земельный участок площадью 1037 кв.м. в селе Крюковщина Киево-Святошинского района Киевской области, где находится и недостроенный дачный дом площадью 228 кв.м. Также жене принадлежит 25% квартиры в городе Южное Одесской области и нежилое помещение площадью 140 кв.м в Киеве, стоимостью 1,8 млн грн.

Собственного автомобиля семья не имеет. С января 2019 года жена Олийныка безвозмездно пользуется Mercedes-Benz GLE 250D 4 MATIC.

В прошлом году по основному месту работы в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины Юрий Олейник получил 229,4 тысячи грн зарплаты и еще 60,6 тысяч - в Департаменте стратегических расследований.

Жена получила 50,7 тысяч грн зарплаты в ООО "Вектор Рези" и 920,4 тысячи грн доходов от занятия предпринимательской деятельностью. Вместе с тем, Наталье Олейник выплатили 61,2 тысячи процентов от АО "Тамскомбанк" и 20,9 тысяч грн помощи при рождении ребенка.

Наличностью Юрий Олейник декларирует 41 тысячу долларов, его жена – 100 тысяч грн. Также в АО "Тамскомбанк" у нее хранится еще 497 тысяч. грн.

Напомним, недавно новым начальником винницкой полиции стал Иван Ищенко