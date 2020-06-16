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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 18:13 6

В Киеве полицейские задержали группу похитителей элитных авто

16 июня 2020, 18:13 6
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали участников преступной группы, члены которой совершали незаконные завладения транспортными средствами в 2019 - 2020 годах.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Организатором и соорганизатором группы стали уроженцы АР Крым, 47-ми и 28-ми лет соответственно. Организатор группы - ранее неоднократно судим. Также установлено участие в группе шести исполнителей - уроженцев АР Крым, Запорожья, Киева и другого государства", - сообщили в МВД.

Во время похищения автомобилей участники группы использовали современные технологии для открытия и приведения в действие двигателя.

Сейчас установлена ​​причастность участников преступной группы к 9 фактам незаконного завладения автомобилями на территории Киева и Киевской области. Сумма ущерба составляет около 6 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Организаторам и одному из исполнителей уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 400 тысяч до 3,5 миллионов гривен.

Напомним, 16 июня сотрудники Нацполиции Ровенской области провели обыски у местных жителей, которые организовали скупку незаконно добытого янтаря.

Киев криминал угон полиция преступление
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