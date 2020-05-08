На Буковине два района не получили ни копейки из госбюджета на борьбу с COVID-19
Глыбокский и Герцаевский районы Черновицкой области не получили никакой материальной помощи из государственного и областного бюджета для противодействия коронавирусу
Об отсутствии финансирования в письме народному депутату Георгию Мазурашу, черновицкому облсовету и черновицкой ОГА написал председатель Глыбокского районного совета Петр Панчук. Копия письма опубликована на Facebook-странице Глыбокского райсовета, пишет RegioNews.
В письме отмечается, что с начала эпидемии Герцаевский и Глыбокский районы не было выделено ни одной гривни из государственного бюджета Украины, областного бюджета Буковины, Герцаевского районного бюджета, бюджетов местного самоуправления Герцаевского района.
Вместе с тем, из Глыбокского районного бюджета на противодействие коронавирусу было выделено 592 тыс грн, а благодаря волонтерам и меценатам удалось собрать более 3 млн грн.
"Противостояние в борьбе с последствиями и распространением эпидемии на территории двух районов Буковины "легла на плечи медицинских работников, работников сферы образования, работников органов местной власти и органов местного самоуправления, волонтеров и благотворителей Глыбоцкого района, также была задействована благотворительная помощь из области и других регионов Украины", – говорится в письме Петра Панчука.
В то же время с экранов телевизоров и в соцсетях от высших должностных лиц правительства звучит информация о миллиарды гривен, выделенные на борьбу с COVID-19 регионам. К сожалению, реальность другая, и вызывает недовольство органами центральной власти, провоцирует социальный взрыв в это непростое для Украины время", – написал председатель райсовета.
Петр Панчук просит народного депутата от их округа Георгия Мазурашу, а также областных чиновников и депутатов, повлиять на ситуацию,сложившуюся с финансированием борьбы с пандемией.
Глибоцька районна рада Черновицкой области сообщает ситуацию по борьбе и предотвращению распространения на территории Глыбоцкого и Герцаевского районов заболевания COVID-19Опубликовано Глибоцька районна рада Четверг, 7 мая 2020 г.
Заметим, Глыбокский район является одним из наиболее пораженных коронавирусом в Черновицкой области. По состоянию на 7 мая здесь зафиксировано 312 случаев болезни. В Герцаевском районе зафиксировали 101 такой случай.
Ранее сообщалось, что черновицкая ОГА просит у мэра Каспрука полтора миллиона на лечение больных коронавирусом.
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