Ляшко заявил об увольнении руководителя Житомирского лабораторного центра
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что руководитель Житомирского лабораторного центра, который проводит ПЦР-тесты, будет уволен.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
По его словам, на прошлой неделе поступила информация о проблемах с проведением исследований и задержкой результатов тестирования.
Да, есть большое количество образцов в определенных областях, в частности в Житомирской. Сегодня часть образцов Житомирского областного лабораторного центра была отправлена в другие лаборатории, которые менее загружены", - рассказал Ляшко.
Он добавил, что 2 мая в Житомирскую область приехала комиссия Минздрава, которая провела проверку и дала соответствующие рекомендации. Был назначен и.о. руководителя Житомирского лабораторного центра, который обязался исправить ошибки и наладить работу центра.
Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и.о. руководителя лабораторного центра было направлено письмо, что в течение 3 дней лаборатория не будет брать образцы на исследование коронавирусной болезни. После звонка сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр. Поговорил с человеком, который выполняет обязанности руководителя, встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской областной государственной администрации", - сказал Ляшко.
По мнению главного санитарного врача, ключевой проблемой является отсутствие коммуникации между и.о. руководителя лабораторного центра и органами местной власти, что приводит к накоплению нерешенных проблем.
Поэтому было принято решение уволить и.о. председателя Житомирского областного лабораторного центра.
В течение нескольких дней определимся с кандидатурой, на которую положим временное исполнение обязанностей руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области, а после завершения эпидемии COVID-19 объявим конкурс", - отметил Ляшко.
Напомним, мэр Житомира Сергей Сухомлин требует уволить с должности главного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова из-за письма медика, в котором он сообщил, что 7-9 мая Житомирский областной лабораторный центр не будет принимать материал на тестирование коронавируса.
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