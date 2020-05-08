Мэр Нетешина распорядился обнародовать в соцсетях адреса больных COVID-19

Работников ЖЕК и ОСМД обязали уведомлять соседей больного о мерах безопасности

Работников ЖЕК и ОСМД обязали уведомлять соседей больного о мерах безопасности

Об этом сам Супрунюк написал на своей странице в Facebook.

В связи с тем, что количество больных увеличилось, дал распоряжение обнародовать в соцсетях адреса домов, подъезды и этажи где есть инфицированные... Без фамилий и адресов. Также на этаже работники ЖКО или ОСМД должны обязательно персонально предупредить соседей о наличии больного и проинструктировать о мерах безопасности... Жителей прошу реагировать адекватно", - написал городской голова.

Мэр также констатировал, пока что вспышку коронавируса в Нетешине локализовать не удалось.

Поздно вечером поступила дополнительная информация - еще в трех нетешинцев лабораторно подтверждено короновирус. Имеем в общем... Опубликовано Александром Супрунюком П'ятниця 8 мая 2020 г.

В Нетешине зарегистрировано 37 больных коронавирусом. Источником заражения стал местный храм УПЦ МП. Жена священника этого храма, которая работает уборщицей на ХАЭС, "принесла" вирус и на атомную станцию.

Мэр Нетешина написал заявление в СБУ и полицию на УПЦ МП из-за коронавируса.

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