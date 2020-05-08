Мэр Нетешина распорядился обнародовать в соцсетях адреса больных COVID-19
Городской голова Нетешина Хмельницкой области Александр Супрунюк дал распоряжение обнародовать адреса больных коронавирусом горожан в соцсетях
Об этом сам Супрунюк написал на своей странице в Facebook.
В связи с тем, что количество больных увеличилось, дал распоряжение обнародовать в соцсетях адреса домов, подъезды и этажи где есть инфицированные... Без фамилий и адресов. Также на этаже работники ЖКО или ОСМД должны обязательно персонально предупредить соседей о наличии больного и проинструктировать о мерах безопасности... Жителей прошу реагировать адекватно", - написал городской голова.
Мэр также констатировал, пока что вспышку коронавируса в Нетешине локализовать не удалось.
Поздно вечером поступила дополнительная информация - еще в трех нетешинцев лабораторно подтверждено короновирус. Имеем в общем...Опубликовано Александром Супрунюком П'ятниця 8 мая 2020 г.
В Нетешине зарегистрировано 37 больных коронавирусом. Источником заражения стал местный храм УПЦ МП. Жена священника этого храма, которая работает уборщицей на ХАЭС, "принесла" вирус и на атомную станцию.
Мэр Нетешина написал заявление в СБУ и полицию на УПЦ МП из-за коронавируса.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:28 08 мая Мэр Нетешина распорядился обнародовать в соцсетях адреса больных COVID-19
- 12:27 08 мая Дело "Приватбанка" и Суркисов: Минюст не заберет деньги у банка
- 12:01 08 мая Два энергоблока Ровенской АЭС выведут в резерв
- 11:57 08 мая Бывшего уполномоченного от ФГВФЛ уличили в растрате 5 млн гривен банка "АКБ "Капитал"
- 11:52 08 мая Обрушение дома в центре Одессы: подробности
- 11:50 08 мая Грузия отзывает посла из-за назначения Саакашвили
- 22:01 07 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 17:00 01 мая Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая