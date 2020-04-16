Черниговская область: определили базы обсервации для гастарбайтеров, которые возвращаются на Пасху
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.
"На время Пасхальных праздников существует большая вероятность активизации возвращения наших граждан из других стран. Особенно остро стоит вопрос обеспечения обсервации таких людей", - пишет председатель.
Поэтому на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определен предварительный перечень заведений для обсервации. Это два санатория – "Подснежник" и "Зеленый гай", два медучреждения – областной центр радиационной защиты и областной госпиталь ветеранов войны, рассчитаны на 362 мест.
Пока заведения не полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к обсервациям. Их обеспечат всем необходимым.
Принято решение рекомендовать органам местного самоуправления ввести дополнительные ограничения в населенных пунктах на выходные и праздничные дни с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля для минимизации рисков заражения в праздничные дни.
Для усиления противоэпидемического контроля и недопущения попадания инфекции в область установят контрольно-пропускной пункт на въезде из Сумской области на участке дороги Р-65 между городами Новгород-Северский - Шостка. Напомню, в городе Шостка, Сумской области зафиксирована вспышка коронавируса", - говорится в сообщении.
На время Пасхальных праздников принимаем всех дополнительных мероприятий для минимизации распространения коронавірусної болезни в...Опубликовано Андреем Прокопенко Среда, 15 апреля 2020 г.
Напомним, в Черниговской области выздоровели двое пациентов, у которых диагностировали COVID-19. В области количество инфицированных одно из самых низких в Украине.
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