Во Львове 124 случаи инфицирования COVID-19, из них 5 - летальные
Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает RegioNews.
Ночью с 8 на 9 апреля скончался мужчина 1971 года рождения.
Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили ночью 10 апреля.
Мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с хронической пневмонией. У него были сопутствующие болезни, в частности и сахарный диабет.
Пятый во Львовской области летальный случай произошел 11 апреля. От коронавирусной инфекции скончалась 75-летняя женщина.
Женщина госпитализирована во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 7 апреля.
У пациентки были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.
Во Львове три медучреждения проводят ПРЛ-тестирования - на ул. Крупярской и на ул. Зеленой, в военном госпитале сегодня должны начать работу с ПЦР-тестирования.
Напомним, во Львовской области 9 апреля обнаружены еще два летальные случаи от COVID-19.
5 апреля во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.
Сегодня количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 3102, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.
- 14:11 13 апреля На Донбассе погиб 32-летний украинский военный: подробности
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 13:25 13 апреля Нардеп Андрей Клочко: ГИГ прежде всего будет контролировать качество документации
- 13:20 13 апреля В Донецкой области рекордное количество пациентов выздоровели от COVID-19
- 13:19 13 апреля В Херсонской области фермер решил пожертвовать плантации тюльпанов медикам
- 12:49 13 апреля В Киеве почти 500 случаев коронавируса, за сутки заболели еще 79 человек
- 11:49 13 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 17:49 07 апреля Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ
- 11:49 07 апреля Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины