Во Львове 124 случаи инфицирования COVID-19, из них 5 - летальные

За сутки в области зафиксировано 13 новых случаев заболевания

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За сутки в области зафиксировано 13 новых случаев заболевания

Об этом сообщил в.и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает RegioNews.

Ночью с 8 на 9 апреля скончался мужчина 1971 года рождения.

Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили ночью 10 апреля.

Мужчину госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу с хронической пневмонией. У него были сопутствующие болезни, в частности и сахарный диабет.

Пятый во Львовской области летальный случай произошел 11 апреля. От коронавирусной инфекции скончалась 75-летняя женщина.

Женщина госпитализирована во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 7 апреля.

У пациентки были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Во Львове три медучреждения проводят ПРЛ-тестирования - на ул. Крупярской и на ул. Зеленой, в военном госпитале сегодня должны начать работу с ПЦР-тестирования.

Напомним, во Львовской области 9 апреля обнаружены еще два летальные случаи от COVID-19.

5 апреля во Львовской области зафиксировали первую смерть от COVID-19. От коронавируса умер 69-летний мужчина.

Сегодня количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 3102, из них 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.