Под Одессой монахиня, которая торговала в лавке монастыря, заболела коронавирусом

В г. Теплодар Одесской области в монахини Свято-Воскресенского монастыря выявили коронавирус, женщина работала в церковной лавке и контактировала со многими людьми

Фото: unsplash

В г. Теплодар Одесской области в монахини Свято-Воскресенского монастыря выявили коронавирус, женщина работала в церковной лавке и контактировала со многими людьми

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Вголос. Диагноз был подтвержден 11 апреля. Известно, что женщина работала в церковной лавке и могла заразить 400-600 жителей Одесской области и других паломников. Всех, с кем общалась женщина, предупредили о самоизоляции. Сообщается, что 39-летнюю монахиню госпитализировали в Беляевскую райбольницу из-за заболевания почек, а медики взяли также пробу для тестирования на коронавирус и результат оказался положительным. Городской голова Теплодара провел 12 апреля заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором был разработан план по предотвращению распространения коронавируса в населенном пункте. В свою очередь на странице в Facebook пре глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что по состоянию на 13 апреля, в области лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания COVID-19. Таким образом, в населенных пунктах области зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19, а в Одессе — 30. Госпитализированы 55 человек. В целом по Украине обнаружили уже 3102 больных коронавирусом COVID-19 за сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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