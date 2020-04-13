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Александра Василенко
журналист
13 апреля 2020, 10:53 9

Коронавирус в ВСУ: один человек преодолел болезнь

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13 апреля 2020, 10:53 9
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По состоянию на 13 апреля в ВСУ известно о 19 больных COVID-19 среди которых - один смертельный случай. Также известно про женщину-военную, которая вылечилась от опасного заболевания
По состоянию на 13 апреля в ВСУ известно о 19 больных COVID-19 среди которых - один смертельный случай. Также известно про женщину-военную, которая вылечилась от опасного заболевания

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Командование медицинских сил Украины.

12 апреля лабораторное тестирование подтвердило новый случай инфицирования коронавирусом украинского военнослужащего. 8 апреля его госпитализировали в Львовскую областную инфекционную больницу. В приемном покое медики поставили диагноз "двусторонняя пневмония”. ПЦР-тестирование подтвердило наличие COVID-19 в организме военного. Сейчас его состояние стабильно тяжелое.

Сейчас известно о 19 случаях заболевания острой респираторной болезни COVID-19 в рядах ВСУ. На изоляции находятся 214 человек. В 26 военных в течение ближайших трех суток срок обсервации закончится.

Напомним, что недавно смогла преодолеть недуг первая больная коронавирусом - врач Хмельницкого военного госпиталя. В конце марта медик в домашних условиях лечилась от ОРЗ. 31 марта ей стало хуже. Женщину госпитализировали в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом "пневмония". ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом.

С начала эпидемии коронавируса в Украине в рядах ВСУ известно также об одной смерти от COVID-19. 6 апреля в 6:00 в реанимации центральной районной больницы города Надворная Ивано-Франковской области от коронавируса умерла гражданская сотрудница одной из военных частей ВСУ, которая дислоцируется в области. Женщина почувствовала себя плохо 20 марта. Начала амбулаторно лечиться от острого респираторного заболевания, но улучшения не наступило. 27 марта ее госпитализировали в Надворнянскую ЦРБ, а 30 апреля перевели в реанимационное отделение.

Как писали RegioNews ранее, больше всего заражений происходит во время контакта военных с местным населением. Гражданские могут переносить возбудитель COVID-19 и не подозревать об этом. Ведь инкубационный период коронавирус в среднем от 2 до 14 дней.


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