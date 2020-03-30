Весь коллектив инфекционного отделения больницы в Житомире пишет заявления на увольнение
Такую информацию обнародовала в соцсети Facebook пользователь Mashuna Saharok, пишет RegioNews.
"Весь коллектив инфекционное отделение м. Житомира пишет заявления на увольнение в связи с несправедливым обвинением в коррупции и поборах работников отделения и с невозможностью выполнять свои функциональные обязанности", - написала она.
Житомирские инфекционисты требуют опровержения этой информации и извинений мэра города Сергея Сухомлина.
"Требуем у мэра города Житомира Сухомлина публичного извинения и опровержения обвинений в адрес медработников инфекционного отделения", - говорится в заметке.
Довели....кто следующий??...и это только начало ..../терпения,сил Вам и справедливости!Опубліковано Mashuna Saharok Понеділок, 30 березня 2020 р.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин прокомментировал местному изданию Житомир.info информацию о заявлениях на увольнение, которые написали все работники инфекционного отделения больницы №1.
"Врачей инфекционного отделения оскорбила ситуация вокруг информации о благотворительных взносах, но только благодаря этим взносам у них был запас материалов на первое время. Я встретился с коллективом, мы обсудили ситуацию: люди готовы работать, я им за это очень благодарен, они настоящие патриоты. И я призываю средства массовой информации, особенно в это время, очень внимательно относиться к работе медиков и поддерживать их в той ситуации, которая сложилась ", - пояснил мэр Житомира.
Напомним, 27 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что имеет подтверждение того, что в городской больнице №1 с пациентов требуют "благотворительные взносы" на экспресс-тесты на коронавирус. За это главный врач больницы №1 Владимир Мордюк и заведующая инфекционным отделением Оксана Волкова получат выговоры, а деньги должны быть возвращены пациентам, поскольку, по словам мэра, брать деньги даже как благотворительные взносы в такое время недопустимо.
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