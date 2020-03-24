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24 марта 2020, 16:24 3

Одесситы шокированы поведением бывших заключенных с туберкулезом, которых "поселили" возле их домов

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24 марта 2020, 16:24 3
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Пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД, расположенное на Агрономической улице Одессы
Фото: Думская
Пациентов с открытой формой туберкулеза начали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИД, расположенное на Агрономической улице Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Так, в рамках правительственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ/СПИД, туберкулезу и вирусным гепатитам в области продолжается оптимизация специализированных медучреждений.

Еще в 2017 году началось объединение тубдиспансеров и центров по борьбе с ВИЧ в единое учреждение — Одесский областной центр социально значимых болезней.

Департамент здравоохранения Одесской ОГА принял соответствующее решение и приказал ООЦСЗБ перепрофилировать расположенное на ул. Агрономическая VIII стационарное отделение больных ВИЧ/СПИД на 50 коек в отделение для пациентов с открытой формой туберкулеза до 1 апреля.

Местные жители пожаловались, что вновь прибывшие пациенты не соблюдают карантин и ходят по округе без надзора, посещая магазины и общественные места.

Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети. После себя они оставляют использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны — бульбуляторы. Рядом с больницей находятся жилые дома, несколько детских площадок.

"Лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате. Ходят без масок, на замечания угрожают расправой и говорят, что готовы еще раз отсидеть. Целый день шастают по улицам в поисках водки и наркотиков. Больница карантин не соблюдает, и все пациенты свободно выходят за пределы ее территории", - сообщают местные жители.

Соседи клиники направили обращения во все возможные инстанции — включая президента и мэра. Они требуют провести проверку медучреждения, а перепрофилирование признать незаконным.


Одесса медицина тубдиспансер
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