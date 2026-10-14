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Область продолжает страдать от вражеских ударов. Вечером 13 октября и ночью российские войска атаковали Хмельнитчину беспилотниками

Об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает RegioNews.

Вечером из-за вражеских ударов вспыхнули пожары на территории предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. Обошлось без погибших и травмированных.

Затем атака дронов продолжилась. Из-за падения обломков загорелась автозаправочная станция, легкие ранения получили два человека. Обломками также поврежден забор частного домохозяйства и металлический контейнер на территории одного из предприятий.

В областном центре ночью из-за атаки вспыхнул пожар в жилом доме – к счастью, никто не пострадал.

Всего за сутки в области зафиксированы шесть травмированных с легкими повреждениями.

На всех местах попадания и падения обломков работают соответствующие службы.

Напомним, утром 13 октября в центре Ровно БПЛА попал в корпус учебного заведения. Число пострадавших возросло до 30.