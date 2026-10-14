Россия бьет по Киеву: есть погибшие и пострадавшие, под ударом – энергообъекты

Фото: ГСЧС Киева

В Киеве в результате российской атаки 13-14 октября погибли люди, есть пострадавшие. Под ударом оказались жилые дома, складское здание и энергетические объекты столицы

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко КГВА, передает RegioNews .

В Деснянском районе после попадания в жилую многоэтажку возник пожар в квартирах с первого по восьмой этажи. По предварительным данным, восемь человек пострадали, еще одного человека спасатели обнаружили погибшим.

По другому адресу из-за обстрелов загорелось складское здание. Также в Дарницком районе произошло возгорание газона на территории стадиона. В 9-этажном доме, куда произошло попадание, обнаружили тело одного погибшего.

Утром 14 октября российские войска атаковали несколько энергетических объектов столицы.

По предварительной информации, в Голосеевском районе погиб еще один человек.

На утро атака баллистическими ракетами в Киев продолжается.

Жители столицы призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Как известно, россияне наносят комбинированную атаку по Украине. В частности, ночью, 14 октября, в Киеве и некоторых областях несколько раз прозвучала ракетная и дроновая тревога.

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