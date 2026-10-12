Иллюстративное фото: из открытых источников

Около полуночи 12 октября российские войска нанесли удар по городу Изюм в Харьковской области

Об этом сообщила Изюмская ГВА, передает RegioNews.

По предварительным данным, оккупанты применили барражирующий боеприпас типа S-8000 "Бандероль".

Попадание зафиксировано в дорогу в северной части города вблизи жилой застройки. Взрывной волной и обломками повреждены около 15 частных домов и одна многоэтажка. Кроме того, повреждены электросети, из-за чего без света остались абоненты нескольких улиц, а также интернет-линия.

В результате вражеской атаки пострадал один человек, ему оказали необходимую медпомощь.

Напомним, в Песочине в Харьковской области в результате ракетного удара РФ погибли три человека: 16-летний парень, 19-летняя девушка и 51-летняя женщина. По меньшей мере, 22 человека пострадали.