Фото: ОВА

В ночь на 12 октября российские войска более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области, применяя артиллерию и беспилотники

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Петриковской и Николаевской громадамх Днепровского района из-за вражеских ударов произошли пожары. В Павлограде повреждено предприятие. На Никопольщине под огнем оказались райцентр, Марганецкая и Покровская громады, где повреждены многоквартирные дома и автомобили.

К счастью, всюду обошлось без пострадавших.

Напомним, в Песочине в Харьковской области в результате ракетного удара РФ погибли три человека: 16-летний парень, 19-летняя девушка и 51-летняя женщина. По меньшей мере, 22 человека пострадали.