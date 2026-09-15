1095 ударов по Запорожской области: два человека погибли, еще один ранен

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1095 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате российских атак два человека погибли, еще один человек получил ранения.

В частности, оккупанты нанесли 22 авиационных удара по населенным пунктам области. Еще 825 атак были нанесены беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами.

Кроме того, российские войска шесть раз применили реактивные системы залпового огня и совершили 242 артиллерийских обстрела.

Поступило 74 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов, автомобилей и хозяйственных построек.

Напомним, в течение 14 сентября российские войска более 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов один человек погиб, еще семеро получили ранения.