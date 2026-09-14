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Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
14 сентября 2026, 17:45

Пойдет ли Трамп на запрет передачи разведданных Украине

14 сентября 2026, 17:45
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Заявление Кушнера о необходимости вывести украинские войска из Донбасса и заявление Трампа о том, что цены на дизель в США растут из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ – это пролог к большой ссоре, которой может завершиться встреча Трампа и Зеленского
Заявление Кушнера о необходимости вывести украинские войска из Донбасса и заявление Трампа о том, что цены на дизель в США растут из-за ударов украинских дронов по российским НПЗ – это пролог к большой ссоре, которой может завершиться встреча Трампа и Зеленского
Фото из открытых источников
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1. Начать нужно с того, что заявления об НПЗ – это чистый бред. В течение последнего месяца Трамп несколько раз пытался надавить на собственных производителей, чтобы держать цены на топливо на внутреннем рынке, но это давление ни к чему не привело. В августе Трамп уже атаковал ExxonMobil и Chevron, обвиняя их в том, что они зарабатывают слишком много на высоких ценах на топливо.

Американские СМИ писали, что 1 сентября он провел закрытое совещание с нефтяниками, но это ни к чему не привело. Проще говоря, всесильный Трамп сел в лужу и побоялся публично жестко атаковать главных спонсоров своей партии.

2. Заявления Кушнера и Трампа, судя по всему, это часть новой предвыборной стратегии. Вообще, все, что мы увидим в ближайшие недели, будет исключительно избирательной стратегией. Это очень важно для анализа ситуации: все это не прогибание перед Путиным, не сложный расчет. Все заявления Трампа и его свита станут частью избирательной тактики или стратегии.

3. Исходя из этой новой стратегии, главная угроза для нас - возможная ссора Зеленского и Трампа во время предстоящей встречи и потеря разведданных и помощи, оказываемой США. Но в отличие от ситуации, которая сложилась после ссоры в Овальном кабинете, мы имеем гораздо более сложную историю, потому что Европа будет иметь более ограниченное влияние, чем это было полтора года назад.

4. И здесь, как и после Анкориджа, ключевую роль будут играть американские СМИ и настроения избирателей. Для нас крайне важно сейчас сделать все от себя зависящее, чтобы перехватить инициативу именно в американских СМИ. Ибо именно от них зависит будущее поведение Трампа. В том числе и во время переговоров не только с Зеленским, но и Си.

5. У нас есть считанные дни, чтобы навязать свою игру. И, по-моему, это можно сделать. Но для этого требуется системная работа. И нужно объединить усилия власти и оппозиции. И главное: наступить на горло своим амбициям.

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Украина РФ США война
 
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