01:35  15 сентября
Григорий Решетник раскрыл, платят ли героям шоу "Холостяк"
00:35  15 сентября
Известный украинский актер погиб на фронте
23:55  14 сентября
Бензин в Украине космически дорожает: какие теперь цены на АЗС
UA | RU
UA | RU
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
15 сентября 2026, 08:24

Энергетическое перемирие: очередной пиар-ход Трампа

15 сентября 2026, 08:24
Читайте також українською мовою
О так называемом энергетическом перемирии
О так называемом энергетическом перемирии
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Трамп вновь работает в своем стиле. Он анонсирует "договоренность" до того, как она согласована. Он так делал во время переговоров с Ираном. Сейчас по "энергетическому перемирию" между Россией и Украиной похожая ситуация. Какая ситуация с прекращением войны в Персидском заливе мы тоже видим.

Для Трампа пиар и медийный эффект всегда важнее конкретного политического результата. Как это работало по Ирану? Трамп объявлял перемирие, о котором еще не договорились, и цена на нефть на глобальных рынках начинала снижаться, как правило временно. Это работало неоднократно. Сейчас он рассчитывает на такой эффект с ценой на дизель в США. Именно это ему важно перед промежуточными выборами в Конгресс США. Цена на дизтопливо в США стала рекордной, и это разрушает шансы республиканцев в избирательной кампании. А если демократы возьмут большинство в обеих палатах Конгресса США, то возникает риск импичмента Трампа. Вот почему он суетится.

Кремль не может полностью отказать Трампу. Нынешний президент США очень важен для Путина. Поэтому Кремль может поиграть в условное "энергетическое перемирие", но сугубо тактически и лишь временно. А может все сорваться во время согласования договоренностей, как это было в марте прошлого года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война США РФ перемирие удары по РФ энергетика энергетическое перемирие Дональд Трамп
 
Подписывайтесь на RegioNews
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Враг ударил по Запорожью: повреждена инфраструктура, возник пожар
15 сентября 2026, 08:41
Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ
15 сентября 2026, 08:31
РФ запустила по Украине 200 беспилотников: почти все удалось сбить
15 сентября 2026, 08:05
РФ ударила ракетой по Изюму: пострадали четверо, среди них трое детей
15 сентября 2026, 07:52
Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома, есть пострадавшие
15 сентября 2026, 07:43
Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки 1400 российских оккупантов
15 сентября 2026, 07:27
В Офисе генпрокурора опровергли информацию о подозрении руководителю НАБУ
15 сентября 2026, 07:25
Атака дронов на Киев: есть попадания в АЗС и склады, пострадал мужчина
15 сентября 2026, 07:13
1095 ударов по Запорожской области: два человека погибли, еще один ранен
15 сентября 2026, 07:06
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Все блоги »