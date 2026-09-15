О так называемом энергетическом перемирии

О так называемом энергетическом перемирии

Фото: из открытых источников

Трамп вновь работает в своем стиле. Он анонсирует "договоренность" до того, как она согласована. Он так делал во время переговоров с Ираном. Сейчас по "энергетическому перемирию" между Россией и Украиной похожая ситуация. Какая ситуация с прекращением войны в Персидском заливе мы тоже видим.

Для Трампа пиар и медийный эффект всегда важнее конкретного политического результата. Как это работало по Ирану? Трамп объявлял перемирие, о котором еще не договорились, и цена на нефть на глобальных рынках начинала снижаться, как правило временно. Это работало неоднократно. Сейчас он рассчитывает на такой эффект с ценой на дизель в США. Именно это ему важно перед промежуточными выборами в Конгресс США. Цена на дизтопливо в США стала рекордной, и это разрушает шансы республиканцев в избирательной кампании. А если демократы возьмут большинство в обеих палатах Конгресса США, то возникает риск импичмента Трампа. Вот почему он суетится.

Кремль не может полностью отказать Трампу. Нынешний президент США очень важен для Путина. Поэтому Кремль может поиграть в условное "энергетическое перемирие", но сугубо тактически и лишь временно. А может все сорваться во время согласования договоренностей, как это было в марте прошлого года.