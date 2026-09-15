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15 вересня 2026, 07:06

1095 ударів по Запорізькій області: двоє людей загинули, ще одна поранена

15 вересня 2026, 07:06
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 1095 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок російських атак двоє людей загинули, ще одна людина отримала поранення.

Зокрема, окупанти здійснили 22 авіаційні удари по населених пунктах області. Ще 825 атак було завдано безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами.

Крім того, російські війська шість разів застосували реактивні системи залпового вогню та здійснили 242 артилерійські обстріли.

Надійшло 74 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, впродовж 14 вересня російські війська понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще семеро дістали поранень.

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